  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Физики из США постарались приблизиться к описанию внутренностей черной дыры
Сегодня, 11:38
135
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

Физики из США постарались приблизиться к описанию внутренностей черной дыры

0 0

Астрофизик Энрико Ринальди опирался на голографический принцип. Он предположил две теории – частиц и гравитации. По его мнению, они эквивалентны друг другу.

Астрофизик Энрико Ринальди вместе с командой из Мичиганского университета США попытались описать устройства внутренностей черной дыры, основанного на голографическом принципе. Результаты работы опубликованы в журнале PRX Quantum.

В исследовании им помогли квантовые вычисления и компьютерное обучение. Астрофизик опирался на голографический принцип. Он предположил две теории – частиц и гравитации. По его мнению, они эквивалентны друг другу. Сложность заключается в том, что ученые долго не могли их сопоставить и определить математическое описание квантового состояния матричной модели. Теперь они получили возможность изучить внутреннее состояние черной дыры.

Ответы на эти вопросы станут шагом на пути к реализации квантовой теории гравитации.

Энрико Ринальди, астрофизик из Мичиганского университета США в беседе с Phys.org

Ранее мы сообщили, что SpaceX запустила ракету со спутниками сети Starlink.

Фото: wikipedia, иллюстрация ESO

Теги: наука, сша, физики, черная дыра
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Физика,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии