Физики из США постарались приблизиться к описанию внутренностей черной дыры

Астрофизик Энрико Ринальди опирался на голографический принцип. Он предположил две теории – частиц и гравитации. По его мнению, они эквивалентны друг другу.

Астрофизик Энрико Ринальди вместе с командой из Мичиганского университета США попытались описать устройства внутренностей черной дыры, основанного на голографическом принципе. Результаты работы опубликованы в журнале PRX Quantum.

В исследовании им помогли квантовые вычисления и компьютерное обучение. Астрофизик опирался на голографический принцип. Он предположил две теории – частиц и гравитации. По его мнению, они эквивалентны друг другу. Сложность заключается в том, что ученые долго не могли их сопоставить и определить математическое описание квантового состояния матричной модели. Теперь они получили возможность изучить внутреннее состояние черной дыры.

Ответы на эти вопросы станут шагом на пути к реализации квантовой теории гравитации. Энрико Ринальди, астрофизик из Мичиганского университета США в беседе с Phys.org

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Фото: wikipedia, иллюстрация ESO