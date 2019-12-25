В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак. Об этом сообщили местные журналисты из издания NZ Herald. В аккаунте полиции на Facebook отмечается, что находка сделана на территории бухты Варата в штате Виктория. Прибывшие на место событие полицейские рассказали, что судно оказалось покрыто ракушками.
Специалисты смогли установить, что на самом деле судно является исследовательским беспилотником Saildrone. Его запустила калифорнийская компания в 2019 году в Новой Зеландии. Одно из трех суден потерялось во время анализа южного полушария. Ученые предположили, что беспилотник мог столкнуться с айсбергом где-то около Южной Америки. Сейчас установлено, что на самом деле судно дрейфовало 18 месяцев, пока его не выбросило на берег.
Saildrone весит порядка 450 килограммов при длине в семь метров.
В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель.
Фото: Facebook/Victoria Police
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://bit.do/eroga