В Авиагородке более 35 домов вторые сутки остаются без отопления

Социальные учреждения на юге Петербурга замёрзли из-за затянувшихся работ.

В Авиагородке продолжается длительное отсутствие отопления. По данным "78.ru", без тепла остаются более 35 жилых домов, детский сад, школа, центр для детей в сложных жизненных ситуациях "Прометей", а также 76 складских и промышленных объектов.

Местные жители рассказали, что информация о сроках восстановления подачи тепла отсутствует. По их словам, ГУП "ТЭК" сообщил о проведении аварийных работ на котельной. Жители отметили, что тепло должны были подать ещё вечером предыдущего дня.

На подъездах размещены объявления о том, что отключение связано с плановыми работами на тепловых сетях. По словам местных жителей, температура в квартирах держится около 18 градусов, а на улице наблюдается небольшой мороз, что усиливает охлаждение помещений. Горожане ожидают разъяснений от администрации и коммунальных служб о сроках завершения работ.

В пресс-службе АО "ТЭК СПб" уточнили, что специалисты приступили к ремонту на прямом трубопроводе диаметром 500 миллиметров. Плановое окончание ремонта назначено на 20:00 18 ноября, после чего начнётся заполнение трубопровода горячей водой.

Фото: Pxhere