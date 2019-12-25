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В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства
Сегодня, 8:03
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В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства

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Трое подозреваемых требовали от жертвы незаконной передачи крупной суммы денег.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что подозреваемыми стали трое выходцев из Северо-Кавказского региона. Мужчины проживают в областном центре. Они выдвинули потерпевшему нелегальные требования о передаче 300 тысяч рублей. Один из преступников пойман во время получения части денежных средств. После этого задержаны остальные члены банды.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 163 УК РФ. Все фигуранты расследования помещены под стражу.

У жителя Нижегородской области изъяли из дома арсенал оружия.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: астраханская область, вымогательство, мвд
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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