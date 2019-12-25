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У жителя Нижегородской области изъяли из дома арсенал оружия
Сегодня, 7:53
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У жителя Нижегородской области изъяли из дома арсенал оружия

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Местный житель находится под арестом.

Арсенал оружия и боеприпасов изъяли правоохранители у жителя одного из поселков Нижегородской области.  Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Полицией пойман житель поселка Неклюдово Борского района области. Мужчину подозревают в незаконном хранении вооружения. В доме оперативники нашли пистолет-пулемет Шпагина, пистолет Браунинг, охотничье ружьё, винтовку, порядка 300 патронов различного калибра, 1500 патронов калибра 5,6 мм. Также выявлено вещество, напоминающее порох и другие опасные компоненты. По результатам экспертизы стало известно, что два пистолета представляют из себя огнестрельное оружие.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ. Подозреваемый мужчина отправлен под стражу.

Грабитель, ходивший на с пневматикой, предстанет перед судом в Свердловской области.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: арсенал, мвд, нижегородская область, оружие
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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