Грабитель, ходивший на с пневматикой, предстанет перед судом в Свердловской области

В нескольких преступных эпизодах обвиняется 18-летний юноша.

Грабитель, ходивший на "дело" с пневматикой, предстанет перед судом в Свердловской области. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что завершено расследование против жителя города Екатеринбург, который обвиняется следствием в нескольких эпизодах с хищением из магазинов сотовой связи. Все преступления выявлены на территории Железнодорожного района в столице Среднего Урала.

Полиция установила, что фигурант расследования сначала вошел в торговую точку по улице Билимбаевская, после чего попытался выстрелить в витрину. Из-за осечки преступление не удалось, а мужчина сбежал с места инцидента. Спустя несколько минут злоумышленник наведался в соседний торговый зал. Там его снова ждало разочарование, так как оружие снова отказалось стрелять. После этого местный житель начал бить по витрине рукояткой пистолета. Грабитель разбил стекло и достал оттуда несколько мобильных устройств.

В настоящее время подозреваемый пойман. Он признал ответственность за совершенное, а также сознался еще в трех кражах. Сумма ущерба от действий преступника оценивается в более чем 400 тысяч рублей. Дело отправлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

Подмосковные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики в особо крупном размере.

Фото и видео: официальный сайт МВД России