Подмосковные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело.

В Московской области полицейские изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что операция выполнялась главным управлением по Подмосковью и отделением "Павлово-Посадский".

Известно, что подозреваемым стал иностранец, представляющий одну из стран СНГ. Мужчина задержан на территории Павловского Посада при транспортировке партий запрещенного вещества по регионам РФ. В машине фигуранта расследования оперативники нашли и изъяли 20 вакуумных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета. Общая масса - 20 кг. Экспертиза показала, что в упаковках находились наркотики.

После этого из тайников-закладок полиция достала еще 50 вакуумных пакетов с запрещенкой с общей массой в 50 кг. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото: официальный сайт МВД России