Женщину отвезли в больницу, расположенную в Курортном районе. У нее сломана рука и нос.

В Петербурге задержали мужчину, избившего женщину на парковке. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Утром в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома № 4 по Пейзажной улице неизвестный напал на женщину, сидящую в иномарке Opel Astra, и избил ее руками, ногами. После чего мужчина проколол колеса машины женщины, а ее силой посадил в автомобиль Hyundai Solaris и увез в неизвестном направлении.

В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе женщине удалось выбраться из машины. Она добежала до заправки и закрылась в туалете, сотрудников же попросила позвонить в полицию. Около 17:30 полиция задержала мужчину на Гражданском проспекте. Вместе с ним в машине находился его соотечественник, который, по предварительным данным, также участвовал в нападении. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Женщину отвезли в больницу, расположенную в Курортном районе. У нее сломана рука и нос.

Как выяснили правоохранители, месяц назад 52-летняя потерпевшая на сайте знакомств начала общаться с 40-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Однако первое свидание не задалось – женщина отказала мужчине в дальнейшем общении.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на восемь лет за избиение жены до смерти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области