Петербуржца осудили на восемь лет за избиение жены до смерти

Инцидент произошел 20 апреля 2020 года.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Андрея К. Мужчину обвинили в жестоком избиении жены, которое повлекло смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 20 апреля 2020 года в одной из квартир на Учительской улице. Мужчина нанес своей 48-летней супруге не менее 30 ударов тупым твердым предметом по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Петербуржца признали виновным и назначили ему 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что женщина случайно подстрелила себя во время охоты в Ленобласти.

Фото: Piter.TV