Под Астраханью лодочник наркоман опрокинул лодку с 9 детьми, трое утонули

Появились подробности трагедии.

Накануне вечером, 22 июля, в Астраханской области утонули трое детей.

Трагедия произошла вечером вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области на реке Бузан. Местный житель 1991 года рождения взял у знакомого лодку типа "Южанка" и взялся перевезти 9 детей на противоположный берег. Во время переправы лодочник сделал опасный маневр, лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, трое (2008, 2004, 2010 годов рождения) утонули.

По факту гибели детей Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Следком сообщает, что лодочник был в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления по области, Камызякского межрайонного следственного отдела, следователей-криминалистов, сотрудников Волгоспаса, МЧС и УМВД России по области. СУ СК РФ по Астраханской области

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