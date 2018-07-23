Видео из Якутии: Лодка с людьми перевернулась на реке Лена

Знакомый снял на видео, как его друзья перевернулись на лодке.

В социальных сетях появилось видео, как мужчины перевернулись на моторной лодке в Якутии.

Видео было снято на реке Лена. Управлял моторной лодкой, судя по голосу на видео, некий Андрей. Лодка при старте задрала нос почти на 45 градусов, а затем после резкого маневра, перевернулась. Мужчины оказались в воде. Все ли остались живы, не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал о трагедии на реке Бузан под Астраханью. Вечером 22 июля молодой мужчина в наркотическом опьянении взялся перевезти детей на противоположный берег на лодке типа "Южанка". В результате резкого маневра лодка перевернулась, и 9 детей оказались в воде. Троих спасти не удалось.

Видео: Instagram/djiikey