В Астрахани выбрали место для строительства морского вокзала

Морской вокзал на территории города Астрахань региональные власти построят в ближайшие два-три года. В настоящее время уже определено место строительства. Соответствующее заявление в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" сделал в интервью журналистам ТАСС губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Мы поставили перед собой такую цель, поскольку в Астрахани никогда не было полноценного речного или морского вокзала. Определили место, сегодня идет согласование с потенциальными инвесторами. Дальше проектно-сметная документация и строительство.
Игорь Бабушкин, глава региона
Чиновник заметил, что потребность строительства морского вокзала в Астрахани особенно остро стоит в свете развивающегося круизного туризма по реке Волге и Каспийскому морю. Планы по развитию туристического потока связаны с окончанием постройки туристического лайнера "Петр Великий", который будет заходит в Астрахань и водные порты всего Прикаспия. В морском порту Астрахани ожидается до 350 заходов судов ежегодною Такие показатели превысят текущий уровень путешественников более чем в три раза.
Турпоток в Астраханскую область в 2023 году вырос втрое.
Фото и видео: Telegram / Игорь Бабушкин
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