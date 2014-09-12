В Астрахани выбрали место для строительства морского вокзала

Игорь Бабушкин рассказал о планах по развитию водного туризма в регионе.

Морской вокзал на территории города Астрахань региональные власти построят в ближайшие два-три года. В настоящее время уже определено место строительства. Соответствующее заявление в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" сделал в интервью журналистам ТАСС губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Мы поставили перед собой такую цель, поскольку в Астрахани никогда не было полноценного речного или морского вокзала. Определили место, сегодня идет согласование с потенциальными инвесторами. Дальше проектно-сметная документация и строительство. Игорь Бабушкин, глава региона

Чиновник заметил, что потребность строительства морского вокзала в Астрахани особенно остро стоит в свете развивающегося круизного туризма по реке Волге и Каспийскому морю. Планы по развитию туристического потока связаны с окончанием постройки туристического лайнера "Петр Великий", который будет заходит в Астрахань и водные порты всего Прикаспия. В морском порту Астрахани ожидается до 350 заходов судов ежегодною Такие показатели превысят текущий уровень путешественников более чем в три раза.

Турпоток в Астраханскую область в 2023 году вырос втрое.

Фото и видео: Telegram / Игорь Бабушкин