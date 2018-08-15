Турпоток в Астраханскую область в 2023 году вырос втрое

Игорь Бабушкин оценил развитие туротрасли в регионе.

Туристический поток на территории Астраханской области по результатам 2023 года вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Игорь Бабушкин в интервью информационному агентству ТАСС, проведенному на международной выставке "Россия". Чиновник заметил, что показатель увеличился в том числе за счет развития исторического, познавательного и круизного туризма. В качестве примера спикер привел путешествия по озеру Баскунчак, бархау Большой брат.

Для наших рыбаков, которые предпочитают спонтанный туризм, когда они на своих автомобилях приезжают на берега Волги, мы сегодня сформировали программу строительства кемпингов и глэмпингов, когда в комфортных условиях можно любоваться красотами Волги. Игорь Бабушкин, глава региона

Дополнительно местные власти фиксируют динамику и рост круизного сообщения по реке Волге. Новый туристический поток в регион привлечен началом курсирования с 2024 года круизного лайнера "Петр Великий", с возможностью захода пассажирского судна в порты прикаспийских стран, выходом в Черное и Азовское моря. Также руководство региона значительно расширило сетку авиационных перелетов за последние четыре года. Игорь Бабушкин рассказал об обсуждении вопроса по воздушному сообщению с аэропортом Решт в провинции Гиляна в Иране.

Петербург в 2023 году посетят 9 млн туристов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС