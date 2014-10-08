Полицейские составили в общей сложности 11 административных протоколов.

В Астрахани провели миграционный рейд по объектам строящегося жилого комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате проведенного рейда правоохранители выявили семь граждан Узбекистана и Таджикистана, которые проводили ремонтные работы без патента, позволяющего вести трудовую деятельность. Полицейские установили еще двух мигрантов, уклонявшихся от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

В отношении этих и других задержанных полицейские составили в общей сложности 11 административных протоколов. В настоящее время устанавливается личность предпринимателя, который нанял иностранных работников без патентов.

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Видео: УМВД по Астраханской области