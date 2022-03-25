Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как проходила эвакуация

Женщина предположила, что причиной происшествия могли стать постоянные проблемы с канализацией.

В одном из жилых домов Астрахани обрушились два подъезда. Как рассказала телеканалу "360", местная жительница, эвакуация проводилась очень быстро. Она едва успела надеть пальто.

Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно. Собеседница телеканала "360"

Женщина также рассказала, что всех жильцов вывели в двор. Она предположила, что причиной происшествия могли стать постоянные проблемы с канализацией, которые не хотели решать уполномоченные органы.

Ранее мы сообщили о том, что обезьяна напала на жителей дома в Москве.

Видео: телеканал "360"