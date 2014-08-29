Обезьяна напала на жителей дома в Москве

Хозяина примата забрали в отделение, о его состоянии не сообщается.

В столичном районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и напала на его соседей по подъезду. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Ясеневой. Уточняется, что дикое животное принадлежит гражданскому мужу женщины, которая вызвала спасателей. Обезьяна резко начала вести себя агрессивно и не подпускала к себе людей.

Хозяина примата забрали в отделение, о его состоянии не сообщается. Обезьяну посадят в вольер, расположенный в квартире.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве три машины попали в аварию на ТТК.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)