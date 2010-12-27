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В Аше под Челябинском девочка выжила после падения с 5 этажа
Сегодня, 14:10
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MShaffter

В Аше под Челябинском девочка выжила после падения с 5 этажа

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Первоклассницу с травмами госпитализировали в больницу.

В Аше 7-летняя девочка упала с балкона 5 этажа.

ЧП произошло накануне вечером, 6 августа, в многоквартирном доме. Первоклассница, оставшись дома одна, упала с балкона 5 этажа. Очевидцы вызвали скорую, и ребенка с травмами доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По факту падения ребенка с высоты ведется проверка.

Сегодня ранее: В Саратовской области женщина водитель уснула за рулем и врезалась в грузовик. Погибла она и два маленьких ребенка.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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