В Аше под Челябинском девочка выжила после падения с 5 этажа

Первоклассницу с травмами госпитализировали в больницу.

В Аше 7-летняя девочка упала с балкона 5 этажа.

ЧП произошло накануне вечером, 6 августа, в многоквартирном доме. Первоклассница, оставшись дома одна, упала с балкона 5 этажа. Очевидцы вызвали скорую, и ребенка с травмами доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По факту падения ребенка с высоты ведется проверка.

Сегодня ранее: В Саратовской области женщина водитель уснула за рулем и врезалась в грузовик. Погибла она и два маленьких ребенка.

Фото: Pixabay