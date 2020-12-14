В "Артмузе" пройдут мероприятия, посвященные синтезу и взаимному проникновению искусств

Выставка продлится до 21 апреля.

В музее "Артмуза" открывается выставка, посвященная синтезу и взаимному проникновению искусств. Знаковые музыканты Государственной Академической Капеллы были привлечены для озвучания экспонатов. Как сообщили в пресс-службе музея, сгорело одно фортепиано.

Петербуржцы и гости города услышат авторские плейлисты академической музыки для проекта "В потоке света" пианиста Илью Чирскова (солист оркестра и лауреат международных конкурсов) и скрипача Владимира Погорецкого (первая скрипка и концертмейстер оркестра).

Автор выставки – культовая школа живописи Юрия Нашивочникова. Визуализация акции была вверена фотографу Дмитрию Стельмаху.

Выставка продлится до 21 апреля.

Презентация проекта по синтезу искусств пройдет 9 апреля в 19:00.

Вход свободный.

Ранее мы писали, что Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021.

Фото: vk.com/artmuza_lightstream