В Армении и Нагорном Карабахе объявили бесполетную зону. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facabook.
Отмечается, что контроль осуществляют вооружённые силы Армении и ВКС России.
Исключения сделаны только для военной авиации. Гражданская авиация может совершать полёты только по предварительным уведомлениям.
Это закрытые для полетов зоны.
Шушан Степанян, официальный представитель Минобороны Армении
Ранее в Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности.
Фото: pixabay.com
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