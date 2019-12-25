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В Армении и Нагорном Карабахе объявили бесполетную зону
Сегодня, 11:17
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matveyvn

В Армении и Нагорном Карабахе объявили бесполетную зону

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Исключения сделаны только для военной авиации.

В Армении и Нагорном Карабахе объявили бесполетную зону. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facabook.

Отмечается, что контроль осуществляют вооружённые силы Армении и ВКС России.

Исключения сделаны только для военной авиации. Гражданская авиация может совершать полёты только по предварительным уведомлениям.

Это закрытые для полетов зоны.

Шушан Степанян, официальный представитель Минобороны Армении

Ранее в Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, бесполетная зона, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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