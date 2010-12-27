В Армавире при конвоировании сбежал опасный преступник без указательного пальца

В ночь на 25 июля удалось сбежать при конвоировании 39-летнему опасному преступнику.
В Армавире на обменном пункте совершил побег преступник, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления. Сбежавший - 39-летний Антон Николаевич Санников, уроженец с. Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия). Ему удалось сбежать при передаче его плановым караулом Управления по конвоированию УФСИН России по Краснодарскому краю "Краснодар - Адлер" встречному караулу от СИЗО-2.
Особые приметы: на правой руке отсутствует указательный палец.
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Фото: ФСИН РФ
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