В Армавире при конвоировании сбежал опасный преступник без указательного пальца

Отмечается, что из особых примет у беглеца нет указательного пальца на правой руке.

В ночь на 25 июля удалось сбежать при конвоировании 39-летнему опасному преступнику.

В Армавире на обменном пункте совершил побег преступник, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления. Сбежавший - 39-летний Антон Николаевич Санников, уроженец с. Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия). Ему удалось сбежать при передаче его плановым караулом Управления по конвоированию УФСИН России по Краснодарскому краю "Краснодар - Адлер" встречному караулу от СИЗО-2.

Особые приметы: на правой руке отсутствует указательный палец.

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Фото: ФСИН РФ