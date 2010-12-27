В Красноярске мужчина хранил расчлененное тело матери дома в морозилке

Год назад мужчина убил жену и закопал тело в саду.

Житель Красноярска расчленил тело 83-летней матери и хранил дома в морозилке два месяца.

Сообщается, что по невыясненным на данный момент обстоятельствам два месяца назад погибла 83-летняя женщина. Ее сын расчленил тело и хранил все это время в морозильной камере холодильника. При обыске в саду дачного участка нашли останки пропавшей без вести год назад жены "расчленителя". Мужчина признался в убийстве жены.

Мужчину подозревают и в убийстве матери. Возбуждено уголовное дело по факту двух убийств.

Сегодня ранее: В Курганской области приемная мать привязывала 6 детей на цепь, била ремнем, шнуром, поленом и получила 5 лет условно.

Фото:otvet.imgsmail