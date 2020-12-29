В Архангельской области задержаны брат и сестра, подозреваемые в наркопреступлении

Мужчина хотел распространить запрещенное вещество при помощи закладок.

В Архангельской области полицейскими задержаны брат и сестра, подозреваемые в наркопреступлении. ОБ этом говорится на официальном сайте МВД России. По данным представителей закона, Управление по контролю за оборотом наркотиков совместно с СОБР задержало 39-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Местные жители обвиняются в преступлении, связанном с наркотиками.

Известно, что у злоумышленника изъяты четыре свертка с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик с массой в два килограмма. Аналогичное вещество найдено у спутницы задержанного.С собой у женщины было около 30 граммов наркотиков. По сведениям оперативников, мужчина забрал товар из тайника, расположенного в Курской области. Он планировал распространить его в Архангельской области при помощи закладок.

В настоящее время родственники находятся под стражей. Мужчину подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Его сестру обвиняют по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228.1 УК РФ.

В Карелии полицейские пресекли изготовление растительного наркотика в столице республики.

Видео: МВД РФ