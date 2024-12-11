В Архангельской области спасли раненого тюленя

Животное восстановится в естественной среде обитания.

Дорожные рабочие нашли раненого тюленя на автомобильной трассе "Архангельск – Северодвинск" и вызвали спасателей. Специалистам удалось вернуть заблудившееся млекопитающее в естественную среду обитания. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники региональной службы спасения имени И.А. Поливаного. Они объяснили, что ради транспортировки животного на вызов также отправился специалист от СевПИНРО Владислав Светочев. Он предположил, что животное потерялось, когда искало доступ к морской воде. Эксперт напомнил, что тюленя нужно отпускать в правильное место, в противном случае оно каждый раз будет возвращаться в город в поисках своей акватории.

В областную службу спасения обратились специалисты ООО "Мостоотряд". На трассе Северодвинск-Архангельск, в районе Пирсов, недалеко от места проведения ремонтных работ автодороги, рабочие заметили тюленя. собщение отряда

Известно, что дикое животное очевидцы обнаружили в 150 метрах от трассы. По словам Светочева, животное оказалось травмировано незначительно, поэтому его рана заживет в естественной среде обитания. В сетке тюленя спасатели перенесли до автомобиля, а затем доставили до базы Архангельского АКАСЦ МЧС России. Далее представители Арктического центра на воздушной подушке вывезли тюленя в привычную ему среду обитания. Тюлень был отпущен на свободу вблизи района Чижовского рейда.

Самку серого тюленя вновь заметили в Петербурге.

Фото и видео: Вконтакте / Служба Спасения им. И.А. Поливаного