В Архангельской области пресечён незаконный оборот оружия

Полиция и Росгвардия раскрыли преступную группу в регионе.

На территории Архангельской области российские правоохранительные органы пресекли незаконный оборот оружия. Сотрудники полиции в регионе отметили, что в конце марта 32-летний житель города Котласа сбыл своему ровеснику, проживающему в городе Коряжме, переделанный в боевой сигнальный пистолет и патроны к нему. Покупатель был пойман, а оружие у него изъято. Оперативники организовали наблюдение за продавцом. Мужчина после совершения сделки направился на личную встречу с ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителем Коряжмы 1977 года рождения. У последнего подозреваемый планировал при обрести очередной криминальный товар.

Оба злоумышленника также были задержаны во время передачи травматического, а также изготовленного кустарным способом огнестрельного пистолета. пресс-служба МВД РФ по региону

Дополнительно сотрудники полиции изъяли из гаража 46-летнего мужчины пять единиц оружия, которое относится к охотничьему и спортивному, автомат Калашникова, патроны, две тротиловые шашки и две ручные гранаты. В общей сложности количество изъятых боеприпасов составило свыше 450 единиц. Ведутся уголовные дела по частям 1 и 7 статьи 222 УК РФ. Происхождение оружие устанавливается.

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Фото и видео: МВд Медиа