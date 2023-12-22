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В Архангельской области пресечён незаконный оборот оружия

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Полиция и Росгвардия раскрыли преступную группу в регионе.

На территории Архангельской области российские правоохранительные органы пресекли незаконный оборот оружия. Сотрудники  полиции в регионе отметили, что в конце марта 32-летний житель города Котласа сбыл своему ровеснику, проживающему в городе Коряжме, переделанный в боевой сигнальный пистолет и патроны к нему. Покупатель был пойман, а оружие у него изъято. Оперативники организовали наблюдение за продавцом. Мужчина после совершения сделки направился на личную встречу с ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителем Коряжмы 1977 года рождения. У последнего подозреваемый планировал при обрести очередной криминальный товар.

Оба злоумышленника также были задержаны во время передачи травматического, а также изготовленного кустарным способом огнестрельного пистолета.

пресс-служба МВД РФ по региону

Дополнительно сотрудники полиции изъяли из гаража 46-летнего мужчины  пять единиц оружия, которое относится к охотничьему и спортивному, автомат Калашникова, патроны, две тротиловые шашки и две ручные гранаты. В общей сложности количество изъятых боеприпасов составило свыше 450 единиц. Ведутся уголовные дела по частям 1 и 7 статьи 222 УК РФ. Происхождение оружие устанавливается.

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Фото и видео: МВд Медиа

Теги: архангельская область, мвд, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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