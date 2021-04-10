Пожар потушен. Пострадала территория в 700 кв.м.

В Архангельске загорелся ресторан "Девичья башня". Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. О воспламенении помещения сообщили очевидцы в ночь на 10 апреля. К семи часам утра огонь удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров.

Сегодня в 03:41 поступило сообщение о пожаре на Никольском проспекте. Угроза торговому центру снята. Работа по ликвидации пожара продолжается, пострадавших нет. Над установлением причин произошедшего работают органы дознания. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Уточняется, что к моменту прибытия оперативной бригады существовала угроза распространения пламени на примыкающее к пострадавшему зданию торговому центру. Ситуация осложнялась сильным ветром. Пожару был присвоен второй ранг, к месту были стянуты дополнительные силы. В общей сложности к тушению привлекались 15 единиц спецтехники и 10 автоцистерн с водой. Предположительно, очаг возгорания находился в пристройке. Оттуда специалисты эвакуировали три баллона с кислородом и канистру с неустановленной жидкостью.

В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России Главное управление по Архангельской области