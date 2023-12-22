В Архангельске ликвидировали пожар на ремонтируемом судне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 13 мая. Поступило сообщение о возгорании верхней палубы теплохода. Площадь огня составила 936 квадратных метров. Отмечается, что в момент пожара людей внутри судна не было.
В тушении огня участвовали 42 специалиста и 13 единиц техники. Угрозы стоящим рядом судам не было. Для разведки применили беспилотную авиационную систему.
Ранее мы сообщали, что спасатели эвакуировали 15 человек на пожаре в Нижнем Новгороде.
Видео: МЧС России
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