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В Архангельске ликвидировали пожар на ремонтируемом судне

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Площадь огня составила 936 квадратных метров.

В Архангельске ликвидировали пожар на ремонтируемом судне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 13 мая. Поступило сообщение о возгорании верхней палубы теплохода. Площадь огня составила 936 квадратных метров. Отмечается, что в момент пожара людей внутри судна не было.

В тушении огня участвовали 42 специалиста и 13 единиц техники. Угрозы стоящим рядом судам не было. Для разведки применили беспилотную авиационную систему.

Ранее мы сообщали, что спасатели эвакуировали 15 человек на пожаре в Нижнем Новгороде.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, пожар, ремонт, судно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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