Спасатели эвакуировали 15 человек на пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 13 мая. Поступило сообщение о возгорании одного из балконов многоэтажного жилого дома. В результате пожара пострадали четыре человека, из них три ребенка. Всех пострадавших передали врачам.
Площадь огня составила 19 квадратных метров. В его тушении участвовали 33 специалиста и девять единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость.
Ранее мы сообщали, что в Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома.
Видео: МЧС России
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