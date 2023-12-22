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Спасатели эвакуировали 15 человек на пожаре в Нижнем Новгороде

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По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость.

Спасатели эвакуировали 15 человек на пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 13 мая. Поступило сообщение о возгорании одного из балконов многоэтажного жилого дома. В результате пожара пострадали четыре человека, из них три ребенка. Всех пострадавших передали врачам.

Площадь огня составила 19 квадратных метров. В его тушении участвовали 33 специалиста и девять единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, нижний новгород, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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