Стала известна судьба журналиста Sputnik, подвергшихся нападению в Турции

Сотрудников СМИ взяли под стражу.

Журналистов Sputnik Турция, подвергшихся нападению, задержали. Об этом сообщает их работодатель со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что , что после дачи показаний в полицейском участке сотрудники были задержаны в связи с профессиональной деятельностью. О чем точно идет речь не уточняется. По данный турецкой газеты, поводом для задержания стала публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции". Также по сообщениям свидетелей у журналистов забрали телефоны.

Нападение произошло 29 февраля около 22:30 мск в Анкаре. Атаковавшие выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. По предварительной информации их было в каждой группе по 10 человек. В МИД РФ призвали Турцию вмешаться в ситуацию и обеспечить безопасность журналистам.