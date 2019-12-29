МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Накануне на сотрудников российского СМИ совершили нападение.

МИД РФ призвало Турцию вмешаться в ситуацию и обеспечить безопасность журналистам Sputnik Турция. Накануне на них напали и обвинили в предательстве родины.

В министерстве заявили, что нападение на сотрудников российского СМИ является грубейшим нарушением их прав. В ведомстве добавили, что сейчас журналисты находятся в силовых структурах Турции и с ними не удается установить связь.

Само нападение произошло 29 февраля около 22:30 мск. Атаковавшие выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. По предварительной информации их было в каждой группе по 10 человек.