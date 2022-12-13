В Анкаре украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС

Сейчас Валерий Ставицкий находится на обследовании в больнице.

Член украинской делегации, которая принимает участие в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого. Соответствующее заявление сделали очевидцы инцидента. Пресс-атташе посольства Ирина Касимова объявила о том, что в настоящее время пострадавший находится в больнице на обследовании. Специалисты обратили внимание на то, что об этом "вопиющем инциденте" было доведено до турецких властей. Члены делегации и посольства рассчитывают на то, что ответственные за атаку лица понесут заслуженное наказание.

На члена российской делегации совершено нападение представителем украинской делегации. Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь. заявление дипломатического представительства РФ

Известно, что нападение зафиксировано на территории гостиницы, в которой проходит юбилейный саммит спикеров парламентов государств - членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-я Генеральная ассамблея ПАЧЭС. Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором российский делегат выхватил национальный флаг Украины из рук украинского коллеги, когда тот делал некое заявление. В результате возникла потасовка и обмен ударами. Далее к месту происшествия подоспела охрана.

Украинская делегация предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье