Ольга Тимофеева рассказала об инциденте в Анкаре.

Украинская делегация пыталась устроить провокацию против России на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Инцидент произошел в Анкаре. Об этом журналистам рассказала исполняющая обязанности руководителя делегации РФ Ольга Тимофеева. Спикер уточнила, что представители Москвы находились на собрании в усеченном составе. Дипломаты рассказали, что их задачей было высказать собственную позицию, а не политизировать процесс, в отличие от киевского режима.

Украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы. Ольга Тимофеева, и.о. главы делегации России

Позже Ольга Тимофеева сообщила, что попытка провокации со стороны украинских представителей не удалась, так как спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех участников собрания к порядку.

Захарова назвала провокацией призыв Госдепа к гражданам США отказаться от поездок в Россию.

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