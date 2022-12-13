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Захарова назвала провокацией призыв Госдепа к гражданам США отказаться от поездок в Россию

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В МИД РФ рассказали об угрозе, которая исходит от Вашингтона.

Призыв американского Госдепартамента к гражданам США воздержаться от поездок на территорию России и Белоруссии является очередной провокацией. Такое мнение в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что именно Вашингтон угрожает арестом, харассментом, плохим обращением, вымогательством или произвольными задержаниями россиян не только в своей стране, но и других государствах.

Это очередная американская провокация <…> - [призыв] американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили о том, что  что американские власти поощряют  отмену в отношении всего русского, развернув настоящую охоту за гражданами,  в отношении которых у них есть претензии, на территории третьих стран.

Россия рассматривает все возможности возвращения доступа к замороженным активам.

Фото и видео: МИД России

Теги: госдеп, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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