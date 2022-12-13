Россия рассматривает все возможности возвращения доступа к замороженным активам

Российское внешнеполитическое ведомство рассматривает все возможности возвращения доступа страны к замороженным на Западе отечественным финансовым и имущественным активам. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что изучается возможность взаимодействия с недружественными странами по этому вопросу.
Отказ от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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