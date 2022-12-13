Россия рассматривает все возможности возвращения доступа к замороженным активам

В МИД РФ рассказали о недружественных шагах со стороны Запада по экономическим вопросам.

Российское внешнеполитическое ведомство рассматривает все возможности возвращения доступа страны к замороженным на Западе отечественным финансовым и имущественным активам. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что изучается возможность взаимодействия с недружественными странами по этому вопросу.

Отказ от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России потребовал от США свою версию подрывов "Северных потоков".

Фото и видео: МИД России

