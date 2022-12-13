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Россия рассматривает все возможности возвращения доступа к замороженным активам

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В МИД РФ рассказали о недружественных шагах со стороны Запада по экономическим вопросам.

Российское внешнеполитическое ведомство рассматривает все возможности возвращения доступа страны к замороженным на Западе отечественным финансовым и имущественным активам. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что изучается возможность взаимодействия с недружественными странами по этому вопросу.

Отказ от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России потребовал от США свою версию подрывов "Северных потоков".

Фото и видео: МИД России
 

Теги: замороженные активы, конфискация активов, мария захарова, мид, недружественные страны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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