Мария Захарова оценила историю. рассказанную Сеймуром Хершем.

Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от американских коллег свою версию подрывов в акватории Балтийского моря, произошедших на российской энергетической инфраструктуре - "Северного потока" и "Северного потока-2". В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после скандального расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша Госдеп просто обязан рассказать о своей версии преступления.

Они обязаны предоставить свою версию, они вовлечены в это полностью... Они сейчас просто обязаны сказать, какова их версия случившегося... подкрепить ее фактами, данными. Эти данные у них есть. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях в европейском регионе. В материале упоминается о том, что водолазы США в ходе военных учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

Захарова обвинила Варшаву в замалчивании участия поляков в боевых действиях на Украине.

Фото и видео: МИД России