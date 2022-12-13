В МИД РФ рассказали о подготовке ВСУ на территории Польши.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании массового участия собственных граждан в боевых действиях на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Дипломат пояснила, что Варшава принимает участие также в тренировках и боевой подготовке украинских военнослужащих на протяжении многих десятилетий. В частности, они занимались теми людьми, которые якобы под прикрытие мирных протестов занимались беспорядками и убийствами соотечественников на "майдане" в Киеве в 2014 году.

Варшава всеми силами пытается замалчивать хорошо известные факты массового участия своих граждан при прямом поощрении властей в боевых действиях на Украине, хотя это является вопиющим нарушением польского же законодательства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что такими действиями представители Варшавы наглядно демонстрируют присущий польскому режиму политический авантюризм, который не один раз уже доводил государство "до беды".

Захарова: не сотрудничать с Россией в Арктическом совете можно, лишь выйдя из организации.

Фото и видео: МИД России

