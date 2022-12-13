Захарова: не сотрудничать с Россией в Арктическом совете можно, лишь выйдя из организации

В МИД РФ оценили слова Дерека Шолле.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила журналистам в ход регулярного брифинга в Москве, что не сотрудничать с Россией в Арктическом совете можно, лишь выйдя из состава данной международной организации. Таким образом чиновница оценила слова американского советника Госдепа США Дерека Шолле о том, что в Вашингтоненамерены возобновить работу над совместными проектами по линии Арктического совета, которые не предусматривают участие Москвы.

Если те, о ком вы говорите, считают, что не надо выстраивать внутри организации сотрудничество, это их конкретные проблемы, это не проблемы всей организации. Мы не удивлены такой позицией советника Госдепартамента. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили прессе, что функционирование Арктического совета, а также его рабочих групп и механизмов предполагает участие всех стран-членов равноправно и в соответствии с Уставом.

Захарова: Зеленский гонениями против УПЦ пытается убить Украину.

Фото и видео: МИД России

