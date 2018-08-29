Появилось первое видео с места ДТП с российскими туристами в Анталье

Появились первые кадры с места ДТП и подробности аварии.

Сегодня ранним утром автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье.

Сообщается, что 25 туристов из России после завершения отдыха направлялись в аэропорт на автобусе из Белека. На трассе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, после чего съехал в кювет с водой. В результате ДТП 11 россиян получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в местные больницы. Сообщается, что водители автобуса и грузовика также получили травмы.

На месте работали спасатели, медики и полиция, которой предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Уцелевшие в ДТП туристы отправлены другим автобусом в аэропорт.

Фото: Milliyet