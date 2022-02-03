В Аничковом дворце стартовала реставрация Большой столовой

Работы планируют завершить до 2026 года.

В Петербурге проводятся масштабные работы по сохранению интерьеров Аничкова дворца. Реставрация ведется по программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) за счет средств бюджета Северной столицы с 1997 года, рассказали в пресс-службе ведомства.

Этим летом стартовали работы по восстановлению интерьеров Большой столовой дворца.

В основании падуги по периметру проходит полоса меандра, над ним – композиции из античных атрибутов, заключенных в полукруглую форму, окантованную орнаментом из виноградной лозы с листьями и плодами. Между полукруглыми композициями изображены маскароны в пышном цветочно-растительном обрамлении и над ними – летящие женские фигуры Славы с венком и копьем. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Сейчас в помещении столовой идет реставрация живописи на падуге. Удалены загрязнения, расшиваются и заделываются трещины, проводится укрепление живописного слоя. Работы планируют завершить до 2026 года.

С 1997 по 2023 годы отреставрированы Белоколонный зал, Голубая гостиная, Малиновая гостиная, Желтая гостиная, Библиотека, Фисташковые гостиные, дубовый Кабинет Его Императорского Величества, гардероб на цокольном этаже, бывшие детские покои, Новый кабинет и Туалетная императрицы Марии Федоровны, Торшерная гостиная, парадная лестница, фасады Кабинета Его Императорского Величества, фасады дворца, фасады и крыши Северного и Южного садового павильонов со скульптурами, каменная ограда со стороны Невского проспекта и площади Островского, ворота между Кабинетом и конюшнями со стороны Фонтанки, Зимний сад и Холодный вестибюль.

Ранее на Piter.TV: реставрация Соборной мечети Петербурга продолжается.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга