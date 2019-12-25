Сейчас в стенах этого исторического здания располагается Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, ранее известный как Дворец пионеров.

Сегодня Аничков дворец на Фонтанке является крупнейшим детским творческим центром северной столицы, сохраняя статус памятника русской архитектуры XVIII-XIX вв., а также представляя собой старейшее сооружение на Невском проспекте. Сейчас в стенах этого исторического здания располагается Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, ранее известный как Дворец пионеров. Исторические данные свидетельствуют, что до советского периода истории русская монархия неоднократно даровала этот дворец своим приближенным. Эту информацию приводит издание spb.aif.ru.

17 июня исполнился 254-й год со дня кончины графа Алексея Разумовского, скончавшегося именно в Аничковом дворце. Родившийся в семье украинского казака, Алексей, будучи певчим, сумел стать одним из наиболее богатых и влиятельных персон своего времени. Получивший многочисленные знаки внимания от императрицы Елизаветы Петровны, включая сам Аничковский дворец, начатый строительством в 1741 г. по распоряжению новой правительницы империи.

Алексей Разумовский пережил императрицу Елизавету почти на десятилетие, оставив впоследствии свой дом, куда часто заглядывают гости двора, в том числе будущий император Петр III. Позже сюда заходила и сама Екатерина II, проявлявшая особое внимание к бывшему любимцу своей предшественницы.

Разумовский умер в 1771 году, не оставив наследников, вследствие чего дворец перешел к его младшему брату Кириллу. Через некоторое время, став императрицей, Екатерина II приобрела усадьбу у Кирилла и преподнесла её своему фавориту Григорию Потёмкину, дополнительно выделив средства на перестройку дворца в стиле классицизма. Интерьер утратил черты барочной роскоши, приобрел строгий облик, утратив характерные элементы вроде многоуровневой этажности и богатой лепнины.

После смерти Григория Потёмкина, умершего неподалеку от молдавского села Старое Радеан, дворец вернули государству, позднее он снова переходил из рук в руки. В XIX веке дворец претерпел ряд изменений, обретя новые постройки, спроектированные архитектором Джакомо Кваренги. Эти сооружения находятся на берегу реки Фонтанки и прекрасно видны с Невского проспекта даже сегодня.

Александр I подарил Аничковый дворец своей сестре Екатерине Павловне, однако вскоре после повторного замужества княгиня оставила страну, а дворец вернулся в государственную собственность. Уже в 1817 году император передал дворец брату Николаю Павловичу, позже ставшему Николаем I. Архитекторы, работавшие над модернизацией дворца, включали Карла Росси и Антона Модюи, результатом их труда стали фасадная стена, окружающая сад, один двухэтажный и два одноэтажных павильона, а также знаменитый дугообразный сервизный корпус.

Николай I использовал дворец для проживания в постный период, устраивал здесь приемы и балы, а после пожара в Зимнем дворце семейство Романовых временно переехало в Аничков дворец. Здесь прошло детство сына Николая I — будущего царя-реформатора Александра II, чьи занятия русским языком вела немецкая принцесса Александра Федоровна, супруга Николая I, а наставниками молодого государя были известные поэты, такие как Василий Жуковский.

Именно в Аничковом дворце состоялась знаменательная встреча императора Николая I и великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Произошло это 23 ноября 1836 года, когда царь лично обратился к поэту с требованием отказаться от намерений вызвать на дуэль французского офицера Жоржа Дантеса. Хотя Пушкин отозвал вызов, трагический исход дуэли всё равно состоялся менее чем через месяц, завершившейся смертью поэта.

Позднее, в 1841 году, Николай I сделал подарок сыну, передав ему Аничковский дворец в качестве свадебного подарка. Когда Александр II занял трон, он сохранил дворец, а в дальнейшем решил передать его своему сыну, будущему императору Александру III, родившемуся именно в Аничковом. Сам Александр III предпочитал жить в Гатчинском дворце, редко посещая столицу, но приезжал в Аничков дворец на важные мероприятия и аудиенции.

После гибели Александра III дворец перешел в распоряжение его супруги, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая оказалась последней представительницей династии Романовых, проживавшей в Аничковом дворце.

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