Исторический воздуховод нашли в Аничковом дворце во время реставрации

Вентиляционный канал облицован керамической плиткой, обычно отделка воздуховодов не предусматривалась.

Во время реставрации стен в помещении Большой столовой в Аничковом дворце в Петербурге выявили локальный участок кирпичной кладки, который выполнен без перевязки с основной плоскостью стены. После разборки кладки на участке реставраторы нашли воздуховод с поворотным металлическим механизмом, сообщили в городском КГИОП 24 марта.

Вентиляционный канал облицован керамической плиткой, обычно отделка воздуховодов не предусматривалась. Принято решение передать объект в Петербургский городской Дворец творчества юных.

Сейчас в столовой идет реставрация живописи на падуге. Удалены загрязнения, расшиваются и заделываются трещины, проводится укрепление живописного слоя, а также ведутся восполнение утрат и укрепление грунта известью. Работы завершат до 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что открытие оранжереи Таврического сада перенесли на следующий год.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга