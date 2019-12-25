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Исторический воздуховод нашли в Аничковом дворце во время реставрации
Сегодня, 14:42
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Исторический воздуховод нашли в Аничковом дворце во время реставрации

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Вентиляционный канал облицован керамической плиткой, обычно отделка воздуховодов не предусматривалась.

Во время реставрации стен в помещении Большой столовой в Аничковом дворце в Петербурге выявили локальный участок кирпичной кладки, который выполнен без перевязки с основной плоскостью стены. После разборки кладки на участке реставраторы нашли воздуховод с поворотным металлическим механизмом, сообщили в городском КГИОП 24 марта.

Вентиляционный канал облицован керамической плиткой, обычно отделка воздуховодов не предусматривалась. Принято решение передать объект в Петербургский городской Дворец творчества юных. 

Сейчас в столовой идет реставрация живописи на падуге. Удалены загрязнения, расшиваются и заделываются трещины, проводится укрепление живописного слоя, а также ведутся восполнение утрат и укрепление грунта известью. Работы завершат до 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что открытие оранжереи Таврического сада перенесли на следующий год. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: аничков дворец, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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