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Открытие оранжереи Таврического сада перенесли на следующий год
Сегодня, 14:57
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Открытие оранжереи Таврического сада перенесли на следующий год

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Строительно-монтажные работы выполнены на объекте на 80%.

В Петербурге отложили открытие оранжереи Таврического сада на 2026 год. Изначально планировалось, что пространство заработает в июле, пишет spb.aif.ru 21 марта.

Перенос сроков связан с необходимостью проведения дополнительных археологических исследований, заявили в городском комитете по инвестициям. Специалисты уточнят границы объекта культурного наследия, которые уже утверждены КГИОП Северной столицы.

Строительно-монтажные работы выполнены на объекте на 80%. Завершены реставрация и установка исторической ограды, прокладываются временные тепловые сети. 

Ранее на Piter.TV: новая улица длиной в 526 метров появится в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: оранжерея, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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