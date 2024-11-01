Открытие оранжереи Таврического сада перенесли на следующий год

Строительно-монтажные работы выполнены на объекте на 80%.

В Петербурге отложили открытие оранжереи Таврического сада на 2026 год. Изначально планировалось, что пространство заработает в июле, пишет spb.aif.ru 21 марта.

Перенос сроков связан с необходимостью проведения дополнительных археологических исследований, заявили в городском комитете по инвестициям. Специалисты уточнят границы объекта культурного наследия, которые уже утверждены КГИОП Северной столицы.

Строительно-монтажные работы выполнены на объекте на 80%. Завершены реставрация и установка исторической ограды, прокладываются временные тепловые сети.

Ранее на Piter.TV: новая улица длиной в 526 метров появится в Приморском районе.

Фото: пресс-служба Смольного