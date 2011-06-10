Реставрация Соборной мечети Петербурга продолжается

В настоящее время практически завершены все внутренние работы.

Реставрацию Соборной мечети в Петербурге продолжат и в 2025 году. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящее время практически завершены все внутренние работы. Все еще требует ремонта лестница на второй этаж – ее включат в план реставрации по поручению градоначальника. Кроме того, он заявил, что необходимо восстановить четыре люстры.

С 2006 года работы по сохранению Соборной мечети проводят за счет средств бюджета Петербурга. В течение этого времени реставрация различных элементов здания ведется на регулярной основе.

В 2021 году отремонтировали крышу, установили защитную сетку вокруг барабана купола. В этом году идут работы по консервации.

Соборную мечеть построили в 1909-1920 годах. Сегодня сооружение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация деревянного дома Вуича стартовала в Пушкине.

Фото: пресс-служба Смольного