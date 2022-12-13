На место задержания были вызваны его родители.

В Ангарске пьяный подросток за рулем устроил гонки с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал "МВД 38".

Инцидент произошел в селе Одинск Иркутской области. Во время ночного патрулирования улиц сотрудники ГИБДД заметили на дороге автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, но тот решил скрыться от них. Погоня по проселочной дороге заняла несколько минут.

Полицейские задержали водителя. Им оказался 17-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него также не было прав на управление автомобилем. На место задержания были вызваны его родители.

Ранее мы сообщали, что в Южно-Сахалинске столкнулись машина скорой помощи и автобус.

Видео: Telegram / МВД38