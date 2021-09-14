В преступлении обвиняется ранее судимый местный житель.

В Ангарске полицейские раскрыли серию квартирных краж. Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов Иркутской области. Пойман мужчина, подозреваемый в нескольких преступных эпизодах. Заявления об исчезновении имущества поступали в МВД из разных районов города.

В настоящее время установлено, что фигурант расследования спускался в квартиры потерпевший с крыши зданий. Он попадал внутрь помещений через балкон. В рамках оперативной работы была установлена личность преступника. Им оказался 59-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Во время обысков у подозреваемого оперативники нашли оборудование для альпинизма и инструмент для демонтажа дверей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. По данному преступлению максимальное наказание предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас фигурант расследования заключен под стражу.

В Татарстане задержан подозреваемый в мошенничестве против пенсионеров.

Фото и видео: сайт МВД РФ по Иркутской области