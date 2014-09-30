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В Анапе водитель уснул за рулем и вылетел на тротуар

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В результате происшествия пострадали шесть человек.

В селе Сукко под Анапой водитель кроссовера Toyota RAV4 вылетел на тротуар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По предварительной версии, водитель машины уснул за рулем, из-за чего вылетел на дорогу. В результате происшествия пострадали шесть человек: три ребенка и трое взрослых. Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что задержанные в Ставропольском крае экстремисты планировали теракт в Кисловодске.

Видео: Прокуратура Краснодарского края

Теги: авария, анапа, водитель, дтп, кроссовер, тротуар
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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