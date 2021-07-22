Задержанные в Ставропольском крае экстремисты планировали теракт в Кисловодске

Им предъявили обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации.

Задержанная в Ставропольском крае группа экстремистов планировала теракт на территории полиции в Кисловодске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

В ведомстве отметили, что семеро участников запрещенного религиозного объединения были задержаны 21 и 22 июля. Двое из них планировали совершить террористический акт на территории административного здания отдела полиции в Кисловодске с помощью самодельного взрывного устройства. Их действия были пресечены сотрудниками ФСБ России, УФСБ РФ по Ставропольскому краю и ГУД МВД РФ региона.

В СК уточнили, что задержанным предъявили обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Их также обвиняют в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.

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Видео: СК РФ

Фото: СК РФ