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В Анапе столкнулись бензовоз и электричка

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Водитель бензовоза получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

В Анапе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электрички и бензовоза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 1 августа. Водитель бензовоза попытался проехать на запрещающий сигнал светофора через железнодорожные пути, но не успел, вследствие чего электричка врезалась в автомобиль. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло предотвратить аварию.

В результате ДТП пострадал водитель бензовоза. Он был отправлен в лечебное учреждение со множественными травмами.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. 

Ранее фура снесла машину дорожных рабочих на М-11.

Видео: Youtube/Анапское Черноморье

Теги: анапа, бензовоз, дтп, электричка
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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