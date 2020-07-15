В Анапе столкнулись бензовоз и электричка

В Анапе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электрички и бензовоза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел 1 августа. Водитель бензовоза попытался проехать на запрещающий сигнал светофора через железнодорожные пути, но не успел, вследствие чего электричка врезалась в автомобиль. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло предотвратить аварию.
В результате ДТП пострадал водитель бензовоза. Он был отправлен в лечебное учреждение со множественными травмами.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Ранее фура снесла машину дорожных рабочих на М-11.
Видео: Youtube/Анапское Черноморье
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