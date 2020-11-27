Фура снесла машину дорожных рабочих на М-11

На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что машина спецслужб сильно повреждена и лежит перевернутая на трассе.

Вечером в субботу, 31-го июля, на трассе М-11 Москва – Петербург фура снесла машину дорожных рабочих. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам автора поста в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте", большегруз снес машину рабочих, потому что она попала в слепую зону фуры. На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что машина спецслужб сильно повреждена и лежит перевернутая на трассе. Информация о причинах произошедшего устанавливаются, о пострадавших пока неизвестно.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Яковлев