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В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажке

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Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел вечером 13 февраля в доме на улице Объездная, 9. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Из здания и близлежащих домов эвакуировали 440 человек, из них 112 детей. В результате пожара пострадал один человек.

В тушении огня участвовали более 100 специалистов и 35 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован. Жителей пострадавшего дома разместили в пунктах временного размещения.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области при пожаре в частном доме погибла семья из пяти человек.

Видео: МЧС России

Теги: анапа, многоэтажный дом, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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