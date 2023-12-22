В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажке

Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел вечером 13 февраля в доме на улице Объездная, 9. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Из здания и близлежащих домов эвакуировали 440 человек, из них 112 детей. В результате пожара пострадал один человек.

В тушении огня участвовали более 100 специалистов и 35 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован. Жителей пострадавшего дома разместили в пунктах временного размещения.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области при пожаре в частном доме погибла семья из пяти человек.

Видео: МЧС России