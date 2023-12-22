В Курганской области при пожаре в частном доме погибла семья из пяти человек

Здание воспламенилось из-за неисправности печного оборудования.

В частном доме, расположенном на территории деревни Галаево в Курганской области в результате пожара погибли пятеро человек. В числе жертв указано трое несовершеннолетних граждан (8, 10 и 14 лет) Соответствующими данными с местными журналистами поделились сотрудники пресс-службы экстренного ведомства по региону. Известно, что все жертвы являлись членами одной семьи. В прокуратуре уточнили, что по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На месте пожара были обнаружены тела пяти погибших, трое из них - дети. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Следственном комитете по области заметили, что предварительной причиной возгорания считается неисправность печного оборудования. В Telegram-канале регионального правительства отметили, что глава региона Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут им психологическую и другую поддержку.

На Бурцева горела днем "двушка".

Фото и видео: ГУ МЧС России